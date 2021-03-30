Брянец сдал мину на металлолом и получил год условно

К году лишения свободы условно и штрафу в 10 тысяч рублей приговорил суд 54-летнего жителя Выгоничского района, который незаконно хранил и попытался продать минометную мину.

Дело рассмотрели в местном суде. На скамье подсудимых был ранее не судимый мужчина.

Установили, что взрывоопасный предмет брянец нашел случайно. И его присвоил: отнес к себе во двор, где некоторое время хранил. А впоследствии предпринял попытку продажи через пункт приема металла.

– Приговор вынесли с учетом обстоятельств дела и личности виновного, – уточняют в пресс-службе Выгоничского райсуда. – Испытательный срок для фигуранта дела составит один год. В законную силу документ пока не вступил.

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