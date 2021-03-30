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Общество30 марта 2021 13:09

Людмиле Ластовской из Брянской горбольницы №1 присвоили звание «Заслуженный врач РФ»

Указ об этом подписал президент 29 марта
Анна ЛЕВКИНА
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Медику Брянской городской больницы №1 Людмиле Ластовской присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Указа об этом подписал глава государства 29 марта, сообщают в пресс-службе облправительства.

Людмила Викторовна занимает должность заместителя главного врача.

Высокой государственной наградой медика отметили за «большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

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