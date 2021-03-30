Людмиле Ластовской из Брянской горбольницы №1 присвоили звание «Заслуженный врач РФ»

Медику Брянской городской больницы №1 Людмиле Ластовской присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Указа об этом подписал глава государства 29 марта, сообщают в пресс-службе облправительства.

Людмила Викторовна занимает должность заместителя главного врача.

Высокой государственной наградой медика отметили за «большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».