В Клинцовском районе на проводах в армию брянец ранил трех человек

В Клинцовский районный суд передали уголовное дело о нападении с ножом на трех человек и угрозе убийством еще двум. Обвиняемому 20 лет, это житель брянского города Новозыбков, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Из материалов уголовного дела следует, что инцидент произошел в июле прошлого года в селе Ущерпье Клинцовского района. Тогда обвиняемый праздновал проводы в армию. Неожиданно между гостями вспыхнула пьяная драка. В итоге брянец нанес трем потерпевшим ножевые ранения. Это причинило тяжкий вред их здоровью. Кроме того, нападавший высказал в адрес еще двух человек угрозу убийством.

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