Брянская вокалистка Мария Гриних участвует в чемпионате «Караоке без границ»

Брянская вокалистка участвует в чемпионате России «Караоке без границ», который проходит в Москве 29 и 30 марта. Ранее отборочные этапы состоялись в разных регионах страны. И теперь их победители представляют свою малую родину в финале масштабного вокального шоу-проекта.

От Брянской области в чемпионате участвует Мария Гриних. Поддержать землячку можно в социальной сети. Бесплатное голосование открыто до 30 марта включительно, рассказали организаторы всероссийского чемпионата «Караоке без границ».

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