Брянский «Шумный балаган+» выиграла команда «Полли» из Курска

Победителями 29-го по счету фестиваля студенческого творчества «Шумный балаган+», который провели в Брянске 26 марта, стала команда «Полли» из Курска.

В фестивале соревновались восемь команд СТЭМ и КВН – из Ростова-на-Дону, Иванова, Калуги, Курска, Москвы, Владимира, Смоленска и Брянска. Выступали ребята на сцене концертного зала «Дружба». Конкурсная программа длилась больше трех часов, уточняют в пресс-службе горадминистрации.

Во время фестиваля перед зрителями также выступили танцевальные коллективы и цирковые. А закрыли программу выступающие вне конкурса команды КВН «Школьная сборная Брянской области». Она – полуфиналист проекта «Детский КВН» на телеканале СТС.

Кстати, второе место фестиваля в 2021-м присудили калужской команде КВН «Траектория смеха», а третье – сборной городов Москвы, Химок, Днепропетровска, Волгограда под названием «Проект конфитюр».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».