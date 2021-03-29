Брянцам предлагают стать «Свидетелями музейной истории»

В преддверии своего 100-летия Брянский государственный краеведческий музей запускает акцию «Свидетели музейной истории». Фото: Ольга УМАРОВА

В преддверии своего 100-летия Брянский государственный краеведческий музей запускает акцию «Свидетели музейной истории». Она пройдет С 29 марта по 15 августа. Выставку покажут официальном сайте краеведческого музея с 1 сентября. Организаторы приглашают поделиться записанными воспоминаниями, фотографиями, документами и предметами, связанными с его вековой историей.

1 сентября 1921 года Брянский губернский музей впервые распахнул двери для посетителей.

- Может быть, вы помните лично или слышали рассказы родственников, каким был музей в 1930-е – 1940-е годы? – пишут в группе Брянского горсовета. – Или бывали в музее, когда он располагался на улице Калинина или возле цирка по улице Октябрьской? Особенно ценными являются материалы, связанные с довоенной историей учреждения, периодами оккупации и послевоенного восстановления; зданиями, в которых находился музей в разное время.

Итогом акции станет виртуальная выставка, на которой будут представлены экспонаты, переданные участниками.

Возвратное ограничение -12+

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