Брянская область получит 340 государственных жилищных сертификатов

В Брянскую область поступит 340 государственных жилищных сертификатов для решения жилищного вопроса пострадавших в радиационных авариях и катастрофах, а также ликвидаторов таких аварий. Всего в России для данной категории граждан предусмотрено 1011 сертификатов.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подписали приказ о реализации 5563 государственных жилищных сертификатов. На поддержку в приобретении жилья в 2021 году направили более 14,7 миллиарда рублей. Выплаты ведутся в рамках государственной и ведомственной целевой программ.

– Получить сертификаты могут чернобыльцы, военнослужащие, вынужденные переселенцы, а также граждане, переезжающие из закрытых территорий, районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, – рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».