Пациентка поликлиники №1 пожаловалась на хамство и грубость врача

В Брянске пациентка городской поликлиники № 1 обвинила в грубости и хамстве врача-гастроэнтеролога. Женщина опубликовала свою жалобу на портале медицинских услуг.

Во время гастроскопии медик вел себя грубо, не объяснял пациентке, как нужно вести себя во время процедуры, сообщает горожанка в жалобе. Тогда она сделала доктору замечание после обследования. Якобы в ответ он начал кричать на женщину. А затем и вовсе выгнал ее за дверь. Потом вышла медсестра и спросила результат обследования. Она сказала, что не нужно было делать замечания доктору. Что теперь придется сидеть и ждать.

Результатов процедуры женщина ждала долго. К тому же врач выдал ей заключение, которое не соответствует ее болезни. Жалующаяся на портале пациентка заметила, что и другие также в тот день возмущались его поведением.

Женщина просит руководство поликлиники обратить внимание на ситуацию и разобраться в ней.

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