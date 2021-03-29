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Общество29 марта 2021 16:19

Жителей Новозыбковского района выслушал Леонид Звягинцев

И. о. межрегионального прокурора области давал разъяснения
Надежда ПЕТРУНИНА
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Исполняющий обязанности Новозыбковского межрайонного прокурора Брянской области Леонид Звягинцев провел выездной личный прием граждан в селе Верещаки.

К нему обратились три человека. Все они – местные жители. Люди задавали вопросы о соблюдении законодательства о социальном обеспечении, здравоохранении, о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

- С каждым из посетителей состоялся обстоятельный разговор, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По вопросам исполняющий обязанности прокурора области дал разъяснения.

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