Лжесотрудница газовой службы воровала деньги у пенсионеров

В Брянске местная жительница воровала деньги у пенсионеров. Женщина проникала к ним в квартиры под видом работника газовой службы. Полицейские нашли злоумышленницу. Это 33-летняя раньше несудимая жительница поселка Чайковичи.

О пропаже сбережений в полицию заявил 74-летний пенсионер, проживающий в Бежицком районе. Он рассказал, что домой к нему пришла незнакомка, представившаяся сотрудницей газовой службы, и стала проверять батареи и счетчики. Она громко разговаривала, ходила по комнатам и как будто что-то искала. Пропажу 85 000 рублей мужчина обнаружил через несколько часов.

По такому же сценарию воровка совершила еще две кражи в Фокинском и Советском районах города. В первом случае 54-летняя пенсионерка лишилась 15 000 рублей. А 81-летняя жительница Советского района - 250 000 рублей и 800 долларов. Деньги она оставила на столе в комнате.

- Женщина во всем призналась, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Потерпевшим она возместила часть ущерба в сумме 300 тысяч рублей. На нее завели уголовные дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается. Устанавливают причастность к аналогичным преступлениям в Брянске.

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