В брянском Новозыбкове под машину попал 84-летний пенсионер

В Новозыбкове Брянской области под колеса автомобиля попал 84-летний пешеход. Авария произошла 28 марта около 14.10 на улице Коммунистической.

По предварительным данным, пенсионер шел по проезжей части при наличии рядом тротуара и внезапно начал переходить проезжую часть в неположенном месте. В результате он попал под едущий в попутном направлении автомобиль «Шевроле Ланос» под управлением 28-летнего водителя.

Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом голени. Его госпитализировали, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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