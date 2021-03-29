Брянский водитель отработает 200 часов за повторную пьяную езду

К 200 часам обязательных работ приговорил суд 61-летнего жителя Жуковского района, которого уличили в повторной пьяной езде, сообщают в пресс-службе прокуратуры по Брянской области.

В суде установили, что брянца уже ловили пьяным за рулем. За это его временно лишили водительских правд. Однако мужчина проигнорировал запрет и, употребив спиртное, в очередной раз сел за руль. Впоследствии его остановили полицейскими.

– Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, а также лишил его права управления транспортными средствами сроком на два года, – говорят в надзорном ведомстве. – Документ пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».