В Брянской области в апреле изменят расписание пригородных поездов на двух направлениях

В Брянской области в апреле временно изменят расписание пригородных поездов на Суземском и Унечском направлениях. Это связано с ремонтом железнодорожных путей.

В частности, в будние дни с 1 по 30 апреля на перегоне Алтухово – Навля пройдет смена рельсовых плетей. В это время поезда пустят по соседнему пути. Из-за этого изменится время отправления электрички №6556 Суземка – Брянск-Орловский – Жуковка. От станции Навля она отправится на семь минут позже – в 14.41. Также на семь минут позже она прибудет на станцию Брянск-Орловский – в 15.42.

На Унечском направлении 1,2,5 и с 7 по 9 апреля будут ремонтировать однопутный перегон Манюки – Туросна. В эти дни пригородные поезда №6905 Унеча – Новозыбков, отправлением в 12.14 и №6906 Новозыбков – Унеча, отправлением в 14:27 поедут укороченным маршрутом. Их движение отменят на участке Туросна – Новозыбков.

На однопутном перегоне Унеча – Песчаники с 12 по 14 апреля также пройдут путевые работы. В эти дни пригородные поезда №6906 Новозыбков – Унеча, отправлением в 14.27 и №6907 Унеча – Новозыбков, отправлением в 16.15 не будут курсировать на участке от Унечи до станции Песчаники.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание пригородных поездов на вокзалах, платформах, а также на официальном сайте российских железных дорог, сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».