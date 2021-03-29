Двум алиментщикам из брянского Новозыбкова ужесточили наказание

В брянском Новозыбкове двум жителям ужесточили наказание за неуплату алиментов. В суде установили, что 39-летний мужчина и 36-летняя женщина в октябре 2020 были приговорены к наказанию в виде исправительных работ.

Но они не начали отбывать наказание. На работу по предписанию инспекции никто из них не вышел, уважительных причин неявки для трудоустройства они не представили. Причем алиментщиков неоднократно предупреждали о возможности замены наказания более строгим.

- Суд в действиях виновных усмотрел признаки злостного уклонения от отбывания назначенного наказания и заменил его более строгим, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Мужчине – на 2 месяца 20 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, женщине - на 3 месяца 10 дней принудительных работ в исправительном центре. Также они должны будут выплатить задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетних детей.

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