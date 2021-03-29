Брянцу предъявили обвинение в даче взятки полицейскому

Житель Почепского района Брянской области дал взятку сотруднику ГИБДД, чтобы избежать административной ответственности. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Почепского района Брянской области дал взятку сотруднику ГИБДД, чтобы избежать административной ответственности. Мужчина 26 января перевозил на грузовике древесину. Машину остановили автоинспекторы на дороге Брянск-Новозыбков для проверки документов. Выяснили, что у водителя грузовика нужных документов на перевоз древесины нет.

Для составления протокола машину доставили к отделению полиции. Вечером задержанный водитель, находясь в МО МВД России «Почепский», дал полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей. Сделал он это для того, чтобы избежать наказания за нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и правил ее перевозки.

- Мужчине предъявили обвинение в даче взятки должностному лицу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – Для него также избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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