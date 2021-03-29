Брянцев со 2 апреля по 7 мая приглашают на месячник по благоустройству

В Брянске со 2 апреля по 7 мая пройдет месячник по благоустройству. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске со 2 апреля по 7 мая пройдет месячник по благоустройству. Традиционно предприятия и организации, учреждения будут участвовать в уборке общественных, ведомственных и придомовых территорий.

24 апреля в областном центре проведут общегородской субботник. Он станет частью масштабного Всероссийского мероприятия. Его приурочат к началу онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, которые планируют благоустроить в 2022 году в рамках реализации муниципальных программ по формированию комфортной городской среды.

- Особое внимание уделят уборке и ликвидации несанкционированных свалок, благоустройству памятных мест, связанных с участием населения областного центра в Великой Отечественной войне, приведению в порядок воинских мемориалов, мест захоронений, лесопарковых зон, в том числе памятников природы, - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также во время месячника планируют очистить и обновить фасады зданий, малые архитектурные формы, покрасить элементы улично-дорожной сети.

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