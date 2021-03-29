В Брянске поймали угнавшего машину родственника пьяного водителя

В Брянске задержали пьяного водителя угнавшего автомобиль. Утром в субботу, 27 марта, в дежурную часть ГИБДД сообщили об угоне автомобиля у жителя Бежицкого района.

Около половины шестого утра сотрудники ДПС заметили «Тойоту Rav-4» возле дома №100 по улице Почтовой. Угонщика неоднократно просили остановиться. В районе дома № 1 по улице Литейной Бежицкого района водитель не справился с управлением и съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.

В итоге полицейские задержали 27-летнего жителя Бежицкого района. Выяснили, что он являлся близким родственником хозяину угнанного автомобиля. При этом он никому ничего не сказал о намерении воспользоваться машиной. Ключи он взял самовольно. При этом автомобилей управлял без прав.

- При попытке скрыться от наряда ДПС, водитель автомобиля «Тойота Rav-4» неоднократно совершил грубые нарушения Правил дорожного движения, выезжая на встречную полосу, игнорируя запрещающий сигнал светофора, - сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. - От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

На него составили девять административных протоколов за выезды на встречную полосу и проезд на красный сигнал. Угонщика арестовали на 10 суток.

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