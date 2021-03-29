Брянские полицейские поймали 41-го преступника, находящегося в межгосударственном и федеральном розыске

Брянские полицейские за два дня задержали 41 скрывавшегося преступника, в том числе находящегося в международном, межгосударственном и федеральном розысках.

Также полицейские установили местонахождение 24 граждан, пропавших без вести. Пять их них находились в федеральном розыске.

Таковы итоги операции «Розыск». На территории Брянской области организовали и провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия. Ее проводят в целях розыска и задержания лиц, обвиняемых в совершении преступлений, скрывающихся от органов дознания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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