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Общество29 марта 2021 11:01

Брянские полицейские поймали 41-го преступника, находящегося в межгосударственном и федеральном розыске

За два дня нашли 24 человека, пропавших без вести
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянские полицейские за два дня задержали 41 скрывавшегося преступника, в том числе находящегося в международном, межгосударственном и федеральном розысках.

Также полицейские установили местонахождение 24 граждан, пропавших без вести. Пять их них находились в федеральном розыске.

Таковы итоги операции «Розыск». На территории Брянской области организовали и провели первый этап межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия. Ее проводят в целях розыска и задержания лиц, обвиняемых в совершении преступлений, скрывающихся от органов дознания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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