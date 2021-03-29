В Брянске возле школы №71 разрушился тротуар

В Брянске на улице Грибачева после зимы разрушился тротуар возле школы № 71. Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске на улице Грибачева после зимы разрушился тротуар возле школы № 71. Фото очевидцы опубликовали в соцсетях.

Судя по снимкам, тротуар пришел в полную негодность. Он разрушился, не прослужив и года.

-Тротуар долго не продержался и уже проваливается», – прокомментировали в соцсетях.

К возмущением присоединились и другие пользователи соцсетей:

- За такую работу «мастеров» надо штрафовать и лишать лицензии. Как попало нашлепали, добавили они. - Почему надзорные органы делают вид, что так и надо?

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