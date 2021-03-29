Брянский аэропорт перешел на весенне-летнее расписание полетов

Брянский аэропорт с 28 марта перешел на весенне-летнее расписание полетов. Летом из Брянска запланированы десять регулярных рейсов и три чартерных.

Регулярные рейсы:

- Москва (ДМЕ) – Брянск – Москва (ДМЕ) - а/к S7 Airlines

- Симферополь-Брянск-Симферополь - а/к Ираэро

- Казань – Брянск – Казань - а/к Руслайн

- Анапа – Брянск – Анапа - а/к Руслайн

- Геленджик – Брянск- Геленджик - а/к Руслайн

- Санкт-Петербург – Брянск- Санкт-Петербург - а/к Азимут

- Краснодар – Брянск- Краснодар - а/к Азимут

- Брянск – Сочи – Брянск - а/к Азимут

- Минеральные Воды – Брянск – Минеральные Воды - а/к Азимут

- Ростов-на-Дону - Волгоград – Брянск- Волгоград - Ростов-на-Дону - а/к Азимут

Чартерные рейсы организует авиакомпания. В неофициальной группе брянского аэропорта в соцсетях пишут, что на эти рейсы билеты можно приобрести как в составе тура, так и отдельно.

- Анапа – Брянск – Анапа - а/к ЯМАЛ

- Сочи – Брянск –Сочи - а/к ЯМАЛ

- Анталья – Брянск- Анталья - а/к ЯМАЛ

В расписании могут быть изменения. Актуальную информацию можно уточнить на сайтах авиакомпаний и туроператоров.

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