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Общество28 марта 2021 11:36

В Брянске 15 апреля выберут нового ректора БГТУ

На пост претендуют три человека
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянском государственном инженерно-технологическом университете 15 апреля пройдут выборы ректора. Об этом сообщают на официальном сайте вуза.

На высокий пост претендуют три человека. Это действующий ректор, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Валерий Егорушкин, завкафедрой материаловедения и машиноведения, кандидат технических наук, доцент Виктор Камынин и проректор по экономике и финансам, завкафедрой экономики, оценки бизнеса и бухгалтерского учета, кандидат экономических наук, доцент Сергей Кузнецов.

Выборы состоятся 15 апреля в 11.00 в актовом зале учебного корпуса №1 по проспекту Станке Димитрова.

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