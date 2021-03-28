В Брянске 15 апреля выберут нового ректора БГТУ

В Брянском государственном инженерно-технологическом университете 15 апреля пройдут выборы ректора. Об этом сообщают на официальном сайте вуза.

На высокий пост претендуют три человека. Это действующий ректор, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Валерий Егорушкин, завкафедрой материаловедения и машиноведения, кандидат технических наук, доцент Виктор Камынин и проректор по экономике и финансам, завкафедрой экономики, оценки бизнеса и бухгалтерского учета, кандидат экономических наук, доцент Сергей Кузнецов.

Выборы состоятся 15 апреля в 11.00 в актовом зале учебного корпуса №1 по проспекту Станке Димитрова.

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