Брянских студентов пригласили поработать летом кондукторами в автобусах за 20 тысяч рублей

Брянских студентов 2001 года рождения и старше приглашают на летних каникулах поработать кондукторами в автобусах. Им предлагают зарплату от 20 тысяч рублей, рассказали на официальном сайте Брянского городского автотранспортного предприятия.

График – два рабочих дня через два выходных. Кроме этого, молодым людям обещают ежегодный оплачиваемый отпуск 35 календарных дней и оформление по трудовому кодексу. Желающие могут обратиться по адресу: Брянск, улица Литейная, 86А или по телефону отдела кадров – 52-76-48.

Также автотранспортное предприятие в связи с поступлением нового подвижного состава приглашает водителей автобусов категории «Д» с зарплатой от 30 тысяч рублей и кондукторов с заработком от 20 тысяч рублей.

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