В Брянской области под машину попала 8-летняя девочка

В Брянской области под колеса машины попала 8-летняя девочка-пешеход. Авария произошла в Гордеевке на улице Ленина около 9.00 в пятницу, 26 марта.

По предварительной информации, ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Автомобиль «Рено Логан» под управлением 50-летнего водителя двигался со стороны улицы Юбилейной в сторону улицы Победы.

В результате наезда девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом носа и ушиб поясничного отдела позвоночника. Ее доставили в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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