В Брянске 29 марта ограничат движение на переезде по улице Пушкина

В Брянске 29 марта с 10.00 до 17.00 ограничат движение автомобилей на железнодорожном переезде по улице Пушкина. Как сообщили в Брянск-Льговской дистанции пути, это связано с устранением дефектов дорожного покрытия.

В указанное время автомобили смогут двигаться только по одной полосе. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать альтернативную дорогу, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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