Брянский самбист Антон Мамонов выиграл «золото» Кубка мира

Брянский спортсмен Антон Мамонов выиграл золотую медаль на Кубке мира по самбо, который стартовал в Москве в четверг, 25 марта. Его весовая категория - до 88 килограммов.

Финальный поединок проходил накануне поздно вечером. Соперником брянского борца был Жунус Уулу Нийзамбек из Казахстана.

Антон Мамонов занимается в Спортивной школе олимпийского резерва по борьбе на Костычева в Брянске. Его тренеры - Юрий Нежлукченко и Владислав Михалин.

Добавим, Кубок мира по самбо «Мемориал Харлампиева» - двухдневный. Он проходит на Малой спортивной арене «Лужников». Спортсмены соревнуются в спортивном и боевом самбо. Кстати, аналогичный турнир 2020 года проходил также в Москве.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».