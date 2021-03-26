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Спорт26 марта 2021 16:35

Брянский самбист Антон Мамонов выиграл «золото» Кубка мира

Финальный поединок состоялся вечером 25 марта
Анна ЛЕВКИНА
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Брянский спортсмен Антон Мамонов выиграл золотую медаль на Кубке мира по самбо, который стартовал в Москве в четверг, 25 марта. Его весовая категория - до 88 килограммов.

Финальный поединок проходил накануне поздно вечером. Соперником брянского борца был Жунус Уулу Нийзамбек из Казахстана.

Антон Мамонов занимается в Спортивной школе олимпийского резерва по борьбе на Костычева в Брянске. Его тренеры - Юрий Нежлукченко и Владислав Михалин.

Добавим, Кубок мира по самбо «Мемориал Харлампиева» - двухдневный. Он проходит на Малой спортивной арене «Лужников». Спортсмены соревнуются в спортивном и боевом самбо. Кстати, аналогичный турнир 2020 года проходил также в Москве.

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