Брянские полицейские изъяли три исторически важных предмета

Брянские полицейские проверили 667 мест хранения и сбыта культурных и исторических ценностей. В том числе осмотрели 108 ломбардов, 27 антикварных магазинов, 145 объектов религиозного назначения. По результатам проверок вынесли 52 представления об устранении нарушений технической защищенности.

Выше названные объекты полицейские контролировали в рамках оперативно-профилактическое мероприятие «Антиквариат». Его проводят для того, чтобы пресечь факты сбыта похищенного, а также выявить каналы незаконного вывоза культурных и исторических ценностей за пределы Российской Федерации.

- Полицейские изъяли три предмета, представляющих культурно-историческую ценность, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Государственную награду времен СССР, икону и антикварный предмет. Также отрабатывали лиц, судимых за совершение аналогичных преступлений, и контролировали передвижение автотранспорта.

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