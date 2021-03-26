С апреля в брянской мэрии возобновят приемы граждан

В Брянской горадминистрации запланировали шесть приемов граждан на апрель. Фото: Анна ЛЕВКИНА

С апреля в Брянской городской администрации возобновляют приемы граждан. Это связано со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом стало известно в пятницу, 26 марта.

Всего на ближайший месяц запланировано шесть встреч с населением. Отвечать на вопросы граждан будут как лично глава, так и его заместители. Ниже - даты приемов и номера телефонов для записи.

8 апреля, Виктор Николаевич Предеха, вопросы экономики и финансов, имущественных и земельных отношений, 74-17-65.

15 апреля, Холина Марина Эргардовна, вопросы строительства, 74-47-30.

20 апреля, Станислав Николаевич Кошарный, вопросы ЖКХ, 66-37-07.

21 апреля, Голубокий Николай Иванович, вопросы транспорта и потребительского рынка, 74-10-78.

27 апреля, Александр Макаров, глава Брянской горадминистрации, 66-37-07.

27 апреля, Андреева Алевтина Александровна, вопросы социальной сферы, 74-57-39.

- Принимать граждан в Брянской городской администрации будут с 14.00, - уточняют в пресс-службе мэрии. - Запись открывают за неделю до непосредственного приема. Предварительная запись обязательна.

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