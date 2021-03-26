В Брянске «оптового закладчика» приговорили к 13 годам колонии строгого режима

В Брянске 26 марта осудили местного жителя за незаконный сбыт наркотиков. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянске 26 марта осудили местного жителя за незаконный сбыт наркотиков. В суде установили, что 30-летний мужчина фигурировал в организованной преступной группе, занимающейся незаконным сбытом наркотиков в Брянске.

В марте прошлого года он попытался сбыть 231,4 грамма наркотического средства в поселке Большое Полпино Володарского района Брянска. Но его задержали полицейские. Осужденный выступал в роли «оптового закладчика».

Мужчина не признал свою вину в суде. Но присяжные заседатели пришли к выводу о его виновности. Они не нашли оснований для снисхождения.

- Суд приговорил брянца к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Отбывать наказание он отравится в колонию строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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