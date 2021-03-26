В Брянской области чиновницу уволили и не выплатили пособие

В Брасовском районе Брянской области уволенную сотрудницу отдела образования администрации оставили без выходного пособия. В ситуации пришлось разбираться местной прокуратуре.

Проведенная проверка установила, что заявительница потеряла работу в октябре прошлого года - из-за сокращения штата работников. Тогда же женщина зарегистрировалась в Центре занятости населения, и больше трех месяцев находилась в поисках подходящей вакансии. В этот период она должна была получать выходное пособие. Однако бывший работодатель выплат не произвел.

- В итоге прокуратура района внесла главе районной администрации представление об устранении нарушений, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Положенное заявительнице выходное пособие выплачено в полном объеме.

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