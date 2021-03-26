В сельхозпредприятии Красногорского района Брянской области выплатили долг по зарплате в 270 тысяч рублей. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Об этом стало известно в пятницу, 26 марта.

Инцидент произошел в СПК «Прогресс». Там, как установила проверка, в январе этого года зарплаты не получили 36 работников.

В итоге надзорное ведомство снесло руководителю кооператива представление и завело административное дело. Этот документ впоследствии рассмотрел суд, и требования прокурора удовлетворил.

- По результатам прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена, - подчеркивают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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