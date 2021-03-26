В девяти детсадах и школах Навлинского района в столовых использовали посуду со сколами

В детсадах и школах Навлинского района нарушили требования по организации питания. Таких выявили девять учреждений.

Во время прокурорской проверки установили, что для раздачи пищи нередко используется посуда со сколами, работники допускаются на производство без спецодежды и без перчаток. В холодильниках обнаружили нарушения товарного соседства, суточные пробы хранятся без маркировки, в холодильном оборудовании нет термометров. В ряде случаев отметили нехватку варочного оборудования, выявили факты уменьшения веса готового блюда, указанного в меню.

Кроме того ни одно образовательное учреждение не приобрело мерный инвентарь для порционирования блюд. Большинство используют эмалированную и пластиковую кухонная посуда во время приготовления блюд.

- В этой связи завели 17 административных дел, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По результатам их рассмотрения всех виновных привлекли к административной ответственности. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

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