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Общество26 марта 2021 10:37

В Брянске с 22 по 25 марта поймали шесть безмасочников

Пять нарушителей выявили на общественном транспорте
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске в четверг, 25 марта, выявили пять безмасочников на общественном транспорте.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в четверг, 25 марта, выявили пять безмасочников на общественном транспорте. Проверки прошли в каждом районе города. Межведомственная комиссия осмотрела автобусы, троллейбусы и маршрутки.Три нарушителя масочного режима зафиксировали среди водителей и два среди пассажиров. Проверили 79 транспортных средств. На них составили протоколы.

Безмасочников также ловили с 22 по 25 марта в кафе, магазинах, торговых центрах, салонах красоты. Обошли 94 предприятия торговли.

- Составили шесть административных документов, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. - По два в Бежицком и Советском районах, по одному – в Володарском и Фокинском.

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