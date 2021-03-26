В Брянске с 22 по 25 марта поймали шесть безмасочников

В Брянске в четверг, 25 марта, выявили пять безмасочников на общественном транспорте. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в четверг, 25 марта, выявили пять безмасочников на общественном транспорте. Проверки прошли в каждом районе города. Межведомственная комиссия осмотрела автобусы, троллейбусы и маршрутки.Три нарушителя масочного режима зафиксировали среди водителей и два среди пассажиров. Проверили 79 транспортных средств. На них составили протоколы.

Безмасочников также ловили с 22 по 25 марта в кафе, магазинах, торговых центрах, салонах красоты. Обошли 94 предприятия торговли.

- Составили шесть административных документов, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. - По два в Бежицком и Советском районах, по одному – в Володарском и Фокинском.

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