В Брянске с 22 по 25 марта поймали шесть безмасочников

В Брянске в четверг, 25 марта, выявили пять безмасочников на общественном транспорте.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянске в четверг, 25 марта, выявили пять безмасочников на общественном транспорте. Проверки прошли в каждом районе города. Межведомственная комиссия осмотрела автобусы, троллейбусы и маршрутки.Три нарушителя масочного режима зафиксировали среди водителей и два среди пассажиров. Проверили 79 транспортных средств. На них составили протоколы.
Безмасочников также ловили с 22 по 25 марта в кафе, магазинах, торговых центрах, салонах красоты. Обошли 94 предприятия торговли.
- Составили шесть административных документов, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. - По два в Бежицком и Советском районах, по одному – в Володарском и Фокинском.
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