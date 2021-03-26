В брянском Стародубе мотоциклист сбил пешехода. ДТП произошло 25 марта около 18.35 на улице Коваленко. По предварительной информации, 49-летний водитель мотоцикла «Стелс» ехал со стороны переулка Крестьянского в сторону улицы Фрунзе. Он сбил 36-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении по краю проезжей части.

- Во время ДТП женщина-пешеход получила закрытый перелом костей левой голени, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Ее отпустили с назначением лечения. А 49-летний водитель сломал ребро. Ему также назначили лечение и отпустили.

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