Депутаты Брянской областной думы наградили работников ЖКХ

В Брянской областной Думе во время очередного заседания наградили работников ЖКЖ. Заслуженные труженики жилищно-коммунального хозяйства получали удостоверения и нагрудные знаки.

Такой награды удостоили Сергея Симантова – слесаря-сантехника пятого разряда ООО «ЖЭУ-9», Людмилу Низовцеву – инженера-химика очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства Клинцов, Александра Нестеренко − слесаря-сантехника пятого разряда ООО «Жилье».

Их поощрили за добросовестный труд и верность профессии.

Напомним, очередное 27-е заседание облдумы прошло 25 марта.

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