Около 40 жителей Брянской области захотели участвовать в программе «Земский работник культуры»

Программа создана для поддержки работников сферы культуры и искусства. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области почти 40 человек изъявили желание поучаствовать в программе «Земский работник культуры». За это они могут получить по одному миллиону рублей. Программа создана по аналогии с всероссийскими проектами «Земский доктор» и «Земский учитель».

Программа создана для поддержки работников сферы культуры и искусства. В ней могут принять участие граждане до 55 лет. Для этого им необходимо переехать в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек. Действие программы пока что рассчитано на 6 лет.

В Брянской области на сегодняшний день наиболее остро ощущается нехватка работников культуры в Дубровском, Климовском, Злынковском и Унечском районах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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