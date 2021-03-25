Брянскую фирму заподозрили в миллионной афере с зарплатами

Крупную аферу с ущербом в один миллион рублей попытались провернуть в ООО «СМ-Спорт». Она связана с выплатой заработной платы несуществующим работникам. В ситуации разбиралась прокуратура Брянского района.

Оказалось, что неизвестные планировали создать фиктивную задолженность по заработной плате в обществе. Для этого они подделали документы о трудоустройстве и последующем увольнении трех работников. После этого злоумышленники собирались оформить справки о задолженности по зарплате. И обратиться с ними в суд - для получения приказов на взыскание долга. Его суммарный размер превышал один миллион рублей.

Собранные материалы прокуратура передала в полицию. А там, изучив документы, возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

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