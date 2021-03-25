ВТБ Мои Инвестиции первыми в России запустили встречи с инвестконсультантами в голосовом чате Телеграма

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ВТБ Капитал Инвестиции провели первую встречу с инвестконсультантами в голосовом чате телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции. В мероприятии приняло участие более 1100 человек. Встречи будут проводится регулярно на еженедельной основе. В рамках формата инвестиционные консультанты ВТБ в прямом эфире отвечают на вопросы о перспективах отдельных отраслей и инструментов, дают свои взгляды на рынки и их динамику, мнения и актуальные идеи по формированию и ребалансировке инвестиционных портфелей.

ВТБ Капитал Инвестиции продолжают развивать коммуникации с инвестиционным сообществом. Еженедельные дискуссии с инвестиционными консультантами – проект, который был запущен ВТБ Капитал Инвестиции в марте в Clubhouse и с началой работы голосовых чатов в Telegram перенесен на данную площадку. ВТБ Капитал Инвестиции активно развивают телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции, который сегодня является крупнейшим профессиональным каналом по инвестиционной тематике. Его аудитория превышает 165 тысяч подписчиков. Здесь представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.

«Мы стараемся быть максимально полезными нашим клиентам и всем, кто интересуется темой инвестиций, и пробуем разные форматы для того, чтобы у людей была возможность удобно получать объективную информацию по рынкам и профессиональную помощь. Мы видим рост интереса к инвестиционному консультированию в России, активно развиваем данное направление и делаем профессиональную экспертизу доступной розничному инвестору вне зависимости от размера его портфеля. Примером может быть робоэдвайзор, который в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции бесплатно помогает сформировать подходящий по инвестиционному профилю клиенту портфель и дает рекомендации по дальнейшему управлению им. Встречи с инвестконсультантами в Telegram – возможность задать вопрос напрямую профессиональным экспертам», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

Канал ВТБ Мои Инвестиции был запущен осенью 2019 г. Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ активно работает по данному направлению, развивая также бесплатную Школу инвестора ВТБ и организуя регулярные обучающие онлайн-конференции два раза в неделю, в том числе с представителями эмитентов.

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