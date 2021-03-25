Житель Брянска украл забор и фонари в бежицком парке

В Бежицком районе Брянска 25 марта полицейские задержали 46-летнего местного жителя, который украл несколько десятков секций чугунного забора и столбов, а также фонари в парке культуры и отдыха. Еще раньше здесь же он похитил металлические конструкции.

О краже из ангара в полицию сообщил его владелец. Тогда еще неизвестный вор, повредил крышу склада строения, украл несколько десятков секций чугунного забора и столбов, а также фонари.

Чуть меньше суток потратили полицейские, чтобы установить его место нахождения и личность. Сотрудники полиции в пункте приема металлолома в Брянском районе изъяли часть похищенного.

- Сейчас проводят проверку всех обстоятельств происшедшего, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Будут решать вопрос о заведении уголовного дела по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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