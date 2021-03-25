В Брянской области за год от коронавируса умерли 282 человека

Официальное сообщение оперштаба о первом заболевшем. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области 25 марта 2021 года исполняется ровно один год с момента официального сообщения о первом коронавирусном заболевшем. За это время в регионе опасную инфекцию подтвердили у 35 тысяч 88 человек, сообщили сегодня в оперативном штабе.

Первая заболевшая вернулась в Брянск 18 марта из Объединенных Арабских Эмиратов. 20 марта анализ 34-летней женщины доставили в вирусологическую лабораторию. 22 марта наличие у нее инфекции подтвердилось. На третий день медики взяли повторный анализ.

За минувший год ковид унес жизни 282 наших земляков. В их числе и такие известные личности, как художественный руководитель и главный дирижер Брянского городского эстрадного оркестра Бениамин Мирзоян и наместник Свенского Успенского монастыря игумен Алексий (Тюрин).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».