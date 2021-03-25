Брянские арендаторы леса заплатили 0,3 млн рублей за ущерб диким животным

Без малого 0,3 миллиона рублей заплатили арендаторы леса в Брянской области за причиненный ущерб диким животным. Всего природоохранная прокуратура внесла нарушителям 34 представления. Большинство из них не стали доводить дело до суда и добровольно осуществили платежи, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Нарушения выявила прокурорская проверка. Оказалось, что арендаторы леса заготавливали древесину. При этом они не возмещали причиненный рубкой ущерб диким животных, для которых лес является естественной средой обитания.

- К арендаторам, не принявшим мер по устранению нарушений, прокуратура направила иски о понуждении возместить причиненный ущерб, - говорят в надзорном ведомстве.

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