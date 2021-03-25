Брянские депутаты законодательно утвердили любительскую рыбалку

Брянские депутаты внесли поправки в законы об охоте и рыболовстве. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянские депутаты внесли поправки в законы об охоте и рыболовстве. Отменили понятие «любительское и спортивное рыболовство». Оставили только первое.

В России в нескольких регионах даже определят специальные места. В Брянской области этого не планируют.

Кроме того, изменили полномочия областной власти в рамках закона «Об охоте и охотничьем хозяйстве». Поправки коснулись выдачи и аннулирования охотничьих билетов, а также регулирования числа охотничьих ресурсов в угодьях.

Напомним, в четверг , 25 марта, в Брянске проходило 27-е заседание областной Думы. Депутаты рассмотрели больше 20 вопросов. В основном они касались социальной сферы.

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