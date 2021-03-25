Брянские туристы решили расчистить русло Ревны

В начале апреля в лесу близ Синезерок пройдут соревнования по технике водного туризма. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

Брянские туристы решили расчистить участок русла Ревны в Навлинском районе. В начале апреля в лесу близ Синезерок пройдут соревнования по технике водного туризма. Об этом рассказали в Брянском городском клубе туристов «Пилигрим».

Спортсмены-водники будут соревноваться в умении преодолевать речной маршрут на байдарках и каяках. Очистка русла необходима для того, чтобы убрать образовавшиеся на Ревне завалы и топляки.

Всех желающих поучаствовать в уборке мусора приглашают в субботу, 27 марта, на фестивальную поляну. С собой желательно иметь необходимый инвентарь и рабочие инструменты. Дополнительные подробности можно узнать в социальной сети в группе турклуба «Пилигрим».

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