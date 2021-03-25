В Брянске переименовали остановку «Облсобес» на проспекте Станке Димитрова. Теперь она называется «Центр микрохирургии глаза». Изменения коснулись комплексов с четной и нечетной стороны проспекта, рассказали в группе «Брянский автобус» в социальной сети.

Инициатором переименования стало общество с ограниченной ответственностью «Научно-клинический центр микрохирургии глаза». С таким пожеланием организация обратилась в городской совет и горадминистрацию.

Напомним, бывшая остановка «Облсобес» находится на проспекте Станке Димитрова в Советском районе между остановками «Областная больница» и «Детская областная больница».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».