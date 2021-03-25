В Брянской области ищут 16-летнюю Линду Гагаеву

В Брянской области разыскивают 16-летнюю Гагаеву Линду Амирбековну. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области разыскивают 16-летнюю Гагаеву Линду Амирбековну. Девушка пропала в городе Тольятти Самарской области. С 19 февраля место ее нахождения неизвестно. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 175, худощавого телосложения, волосы темные, длинные, глаза карие. В чем была одета неизвестно.

Она может находиться в вашем регионе. Всех, кто что-то знает о месте нахождения пропавшей, просят сообщить по телефону: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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