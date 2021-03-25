В Брянской области директор коммунального хозяйства присвоила 39 тысяч рублей

В Сураже Брянской области будут судить бывшего руководителя жилищно-коммунального предприятия за хищение казенных денег.

По версии следствия, директор муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» присвоила более 39 тысяч рублей из кассы. Деньги должны были быть направлены на приобретение товаров для организации. Но экс-директор потратила их на личные нужды.

Уголовное дело рассмотрит Суражский районный суд. За хищение чужого имущества виновной грозит до шести лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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