В Брянске теща требует с бывшего зятя 2 млн рублей за удары по лицу

В Брянске 74-летняя пенсионерка потребовала с экс-зятя 2 млн рублей за избиение. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Компенсацию в два миллиона рублей потребовала 74-летняя жительница Брянска со своего бывшего зятя, который в ссоре дважды ударил ее в лицо. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью передают в суд, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Из материалов уголовного дела следует, что ему предшествовала ссора родственников. Мужчину разозлило, что бывшая теща оставляла его несовершеннолетних детей без присмотра и на длительное время уходила из квартиры.

- Обвиняемый в ходе расследования признал вину и раскаялся в содеянном, - говорят в надзорном ведомстве. - Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу. По существу его рассмотрит Советский районный суд Брянска. 61-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Также в суд поступило заявление о взыскании морального вреда в пользу потерпевшей.

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