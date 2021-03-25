В Брянске за сутки коронавирусом заболели 93 человека

В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 93 человека. Справились с опасной инфекцией 94 пациента. Смертельных случаев не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе 25 марта. Медики выполнили 1673 исследования на коронавирус.

Всего в области с начала пандемии ковид подтвердили у 35088 человек. Среди них 64 иногородних. Выздоровели 34278 человек, умерли 282 пациента. В медлабораториях тесты на коронавирус провели больше 491,4 тысяч раз.

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