23-летний житель Брянска получил 5,5 лет колонии за производство наркотиков

23-летний житель Брянска получил 5,5 лет колонии строгого режима за производство и продажу наркотиков. Приговор вынесли в среду, 24 марта.

В суде установили, что молодой человек вступил в организованную преступную группу, которая занималась продажей наркотиков в Брянской и Тульской областях. Он должен был производить наркотики и прятать их по "закладкам". В эту деятельность он вовлек и своего брата.

Они с января по июнь 2020 года изготовили больше двух килограммов наркотического средства «мефедрон». И с помощью тайников продали его потребителям.

В июне прошлого года деятельность группы пресекли правоохранители. Брянец активно сотрудничал со следствием и помог установить участников преступного сообщества.

- Приговор молодому человеку пока не вступил в законную силу, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».