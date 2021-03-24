В Суземском районе в кювет опрокинулась отечественная легковушка. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Суземском районе в кювет опрокинулась отечественная легковушка. ДТП произошло 23 марта около 20.15 на 7 километре автодороги Суземка – Украина.

По предварительной информации, 24-летняя автомобилистка ехала на ВАЗ-211440 в сторону Севска. Женщина-водитель не справилась с управлением. Машина съехала в правый по ходу движения кювет и опрокинулась.

- Во время ДТП 24-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб лба, - говорят в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Ей назначили лечение и отпустили.

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