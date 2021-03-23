Брянская область вошла в тройку лидеров по вакцинации от ковида

По состоянию на 22 марта, в Брянской области привились 61553 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Брянская область вошла в тройку лидеров по вакцинации от ковид-19. По состоянию на 22 марта, в регионе привились 61553 человека, сообщают в местном оперативном штабе.

Брянцы получили отечественную вакцину «Спутник V».

Суммарно от ковида в Брянской области привилось примерно 5,1 процента населения.

На данный момент регион находится в лидерах по записи на вакцинацию и качественную отработку очереди. Выше показатели лишь у двух субъектов РФ - Кемеровской и Калужской областях. Такие данные прозвучали на недавнем совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой.

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